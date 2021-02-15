Изгнанные из своих домов во время Первой Карабахской войны азербайджанцы надеются вернуться домой - Wall Street Journal

БАКУ /Trend/ - Спустя примерно 30 лет после Первой Карабахской войны, в ходе которой армянские силы изгнали сотни тысяч азербайджанцев из их домов в Нагорном Карабахе и вокруг него, многие надеются, что они скоро вернутся после того, как прошлой осенью Азербайджан освободил оккупированные земли.

Об этом, как передает Trend, говорится в статье под названием «Азербайджанцы борются за возвращение в заброшенные города, десятилетия спустя после первого нагорно-карабахского конфликта с Арменией», опубликованной Wall Street Journal.

45-летний Аластун Пашаев сказал, что семья Пашаевых жила в двухэтажном доме до того, как конфликт вынудил их бежать в палаточный городок недалеко от Баку.

По словам председателя комитета по экономическому планированию и бизнесу парламента Азербайджана Таира Миркишили, в районах, освобожденных Азербайджаном в прошлом году, было разрушено более 150 тысяч домов, а также 9 тысяч общественных зданий, в том числе 700 школ. Поскольку железнодорожная инфраструктура и инфраструктура аэропорта давно разрушены, добраться на освобожденные территории можно только по автомобильной дороге, что затрудняет восстановление коммунальных услуг и возрождение разрушенных городов.

В сообщении отмечается, что Пашаевы проживали в двухэтажном доме в Агдаме. По словам Пашаева, площадь гостиной составляла почти 200 квадратных футов (ред.- 18,58 кв.м.). У них был виноградник, который давал до 15 тонн винограда в год, разводили коров и овец. Его отец работал дальнобойщиком, зарабатывая достаточно, чтобы купить землю и построить дом для каждого из своих девяти детей. После того, как они сбежали, им пришлось какое-то время жить в палаточном городке недалеко от столицы Азербайджана Баку, деля ванную и умывальные с другими семьями.

Сценаристу Эльхану Ханализаде было 13 лет, когда в его селе в южном районе Физули начались бои. Испытание - бежать из деревни и пройти 40 миль (ред.- 64,37 км) босиком в безопасное место с окровавленными ногами от уколов колючек – навсегда осталось в памяти Ханализаде. Не было времени прихватить какие-либо семейные реликвии, в том числе сахарный горшок, вырезанный из ореха и меди, который передавался из поколения в поколение.

По словам Ханализаде, жизнь в Баку была нормальной, «но это не дом». «Я не разделяю никаких детских воспоминаний с теми, кто живет здесь, в Баку», - сказал он, добавив, что его 82-летний отец очень хочет, чтобы однажды его похоронили в Физули. «Та маленькая деревня, в которой я вырос, была моим миром», - сказал он.

В статье говорится, что около 800 тысяч азербайджанцев заявили, что хотят вернуться на освобожденные территории, где когда-то жили.

Касаясь темы восстановления территорий, автор добавил, что Турция, Иран, Венгрия, Италия и Великобритания входят в число стран, которые заявили, что будут способствовать данным планам, в том числе инвестициями в промышленность и помощью в разминировании.

«В Физулинском районе, к югу от Нагорного Карабаха, названия деревень теперь украшают новые блестящие указатели вдоль главной дороги. Когда-то жившие здесь азербайджанцы рассматривают возможность возвращения», - говорится в материале.

(Редактор: Наталья Кочнева)