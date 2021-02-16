Безымянная высота восточнее вершины Базардюзю названа «Зафар зирвеси» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По случаю Победы в Отечественной войне группа офицеров азербайджанской армии и альпинистов горного спортивного клуба «Гартал» совершила восхождение на безымянную высоту (4301 м) восточнее вершины Базардюзю в горах Большого Кавказа, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Участники экспедиции «Победа принадлежит Азербайджану!» пересекли горный район со сложным рельефом и поднялись на назначенную высоту.

Они подняли Государственный флаг Азербайджана, исполнили Государственный гимн и минутой молчания почтили светлую память шехидов, павших в Отечественной войне.

Затем на вершине была установлена мемориальная доска «Зафар зирвеси» (Вершина Победы), посвященная Победе в Отечественной войне.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)