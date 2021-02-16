Видеокадры из села Бабайлы Зангиланского района (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Бабайлы Зангиланского района, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.
Представляем вниманию эти видеокадры.
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