Будет полезнее, если Армения направит усилия на конкретные шаги по выполнению декларации – МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вместо того, чтобы комментировать пункты трехсторонней декларации от 10 ноября 2020 года, будет полезнее, если МИД Армении направит свои усилия на конкретные шаги по ее выполнению.

Об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сказала, отвечая на комментарий МИД Армении по 9-му пункту трехсторонней декларации, сообщает во вторник Trend .

"Сейчас не время бессмысленных выступлений, а пора реальных действий, которые принесут мир, спокойствие, развитие и прогресс государствам и региону в целом", – подчеркнула она.

Напомним, что в п.9 данной декларации говорится: "Будут разблокированы все экономические и транспортные связи в регионе. Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчыванской АР с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением будет осуществлять Пограничная служба ФСБ России".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)