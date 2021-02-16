Президент Ильхам Алиев: Во время конфликта правительство Индонезии выразило поддержку Азербайджану, мы высоко ценим это

БАКУ/Trend/ - Во время конфликта правительство Индонезии выразило поддержку Азербайджану, мы высоко ценим это.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Индонезия в нашей стране Хилди Хамиди.

«Как вам известно, принимая почетную миссию - председательство в Движении неприсоединения, я сказал, что Азербайджан в своей деятельности, предпринимаемых шагах будет отстаивать международное право и справедливость. Мы особенно благодарны Индонезии за постоянную поддержку Азербайджана в годы оккупации. Индонезия всегда присоединялась к резолюциям поддерживающего характера, принятым Генеральной ассамблеей ООН, а также Организацией исламского сотрудничества, Движением неприсоединения, и поддерживала справедливое дело Азербайджана. Эта поддержка демонстрировалась на протяжении многих лет и усиливала нашу позицию в урегулировании конфликта, процесс создания очень прочной правовой базы. Во время конфликта ваше правительство выразило поддержку Азербайджану, мы высоко ценим это. Министерство иностранных дел выступило с заявлением в поддержку выполнения резолюций Совета Безопасности ООН, требующих немедленного, безоговорочного и полного вывода армянских оккупационных сил с азербайджанских территорий. Мы вам за это очень признательны. Кроме того, парламент вашей страны, многие члены вашего парламента выразили солидарность и поддержку Азербайджану», - сказал глава государства.