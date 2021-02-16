Президент Ильхам Алиев: Мы хотим видеть индонезийские компании в качестве наших партнеров для реализации различных запланированных нами проектов

БАКУ/Trend/ - Мы хотим видеть индонезийские компании в качестве наших партнеров, подрядчиков для реализации различных запланированных нами проектов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Индонезия в нашей стране Хилди Хамиди.

«Теперь мы должны смотреть вперед. После того, как Азербайджан освободил свои территории и восстановил территориальную целостность, появились большие возможности для экономического сотрудничества, в том числе на освобожденных от оккупации территориях. Мы хотим видеть индонезийские компании в качестве наших партнеров, подрядчиков для реализации различных запланированных нами проектов, а также для демонстрации нашего единства. Это наш план. Желаю вам приятного пребывания здесь, очень активной работы. Потому что в экономической сфере еще многое предстоит сделать для того, чтобы еще больше сблизить наши страны. Уверен, что мы увидим хороший прогресс во время вашей деятельности в Азербайджане», - сказал Президент Ильхам Алиев.