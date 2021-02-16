Президент Ильхам Алиев: Есть хорошие примеры совместных белорусско-азербайджанских производств в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Есть хорошие примеры совместных белорусско-азербайджанских производств в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в нашей стране Андрея Равкова.

«Основой являются дружественные отношения между нашими странами, которые уже на протяжении многих лет демонстрируют очень большой потенциал, хорошую динамику. Частые контакты на высшем уровне, взаимные визиты, конечно, дают большой импульс развитию наших отношений, и мы видим хорошие примеры сотрудничества. Это и в торговой сфере. Хотя, естественно, в связи с пандемией все страны наблюдают снижение валового внутреннего продукта и товарооборота. Но, тем не менее, я думаю, что после пандемии мы быстро восстановим упущенное. В целом, за последние годы до пандемии у нас наблюдалась очень активная динамика торгово-экономических отношений и расширение ассортимента товаров, которые мы импортировали и экспортировали.

Конечно, важным направлением сотрудничества является промышленная кооперация, хорошие примеры совместных белорусско-азербайджанских производств в Азербайджане. Уже даже выходим совместно на рынки третьих стран. Думаю, в этом направлении будут дополнительные шаги сделаны. Важной сферой является военно-техническое сотрудничество, которое на протяжении многих лет успешно ведется. Наращивая потенциал военно-технического сотрудничества, мы в том числе сотрудничаем и в сфере высоких технологий. Так что достаточно обширная повестка дня. Уверен, что во время вашего пребывания в Азербайджане вы будете активно заниматься этими вопросами с тем, чтобы еще больше наращивать потенциал взаимодействия. И конечно, в рамках международных организаций мы будем и дальше поддерживать друг друга, как это было и в прошлом. Уверен, что такая многогранная и многоплановая совместная деятельность будет и дальше способствовать сближению наших стран. Вам я желаю успешной работы и приятного пребывания в Азербайджане», - сказал глава государства.