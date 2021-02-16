Я сделаю все возможное, чтобы вывести связи между Индонезией и Азербайджаном на новый уровень – посол

БАКУ/Trend/ - Для меня большая честь быть назначенным послом Индонезии в Азербайджане, я полностью осознаю ответственность своей должности. Находясь на посту посла, я буду прилагать усилия для углубления дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, улучшения взаимопонимания и дружбы между правительствами и народами обеих стран.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезия в Азербайджане Хилди Хамиди в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Я сделаю все возможное, чтобы вывести связи между Индонезией и Азербайджаном на новый уровень, чтобы сотрудничество между нашими странами продолжалось при полной поддержке Вашего превосходительства и Вашего правительства. Желаю Азербайджанской Республике развития, а народу Азербайджана - процветания.