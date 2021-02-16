Беларусь всегда во всем последовательно поддерживала суверенитет и территориальную целостность Азербайджана – посол

БАКУ/Trend/ - Беларусь всегда во всем последовательно поддерживала суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Азербайджане Андрей Равков в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы с глубоким воодушевлением восприняли весть о том, что заключено перемирие и возвращены исконно азербайджанские земли в состав Азербайджана.

Уважаемый господин Президент, Вы абсолютно правильно сказали, что дружба между руководителями государств и контакты на высшем уровне являются таким залогом развития, укрепления взаимосвязи. Беларусь тоже в этом заинтересована», - сказал посол.