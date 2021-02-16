Реваншисты в Армении должны знать, что "железный кулак" в любой момент готов их раздавить – депутат

БАКУ /Trend/ - Попытки армян угрожать Азербайджану очередной провокацией, новой войной обречены на провал – это не более чем самоубийство.

Об этом во вторник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Афет Гасанова.

По ее словам, смешно, когда в Армении, которая потеряла свою армию в 44-дневной войне и теперь оказалась в трясине политического кризиса, экономического спада и глубоких социальных проблем, озвучивают такие реваншистские мнения. Вместо этого армянам следует сделать выводы из сложившейся ситуации и думать о преодолении глубокого кризиса.

"Сегодня Армения сильно отстает от Азербайджана во всех областях. В то время как Армения столкнулась с тяжелыми последствиями войны, а ее армия уничтожена, Азербайджан проводит очередные военные учения. В то время как Армения сократила свои вооруженные силы, Азербайджан, наоборот, увеличил расходы на оборону в госбюджете на 2021 год. Это всего лишь незначительное сравнение. Но даже отсюда видно, что реваншистские мысли – всего лишь пустые фантазии и не более чем самоубийство.

Сам президент Армении Армен Саркисян признал, что у них нет возможности содержать семьи погибших и раненых на войне, обеспечивать их пенсиями. Обратите внимание, военная техника этой страны была уничтожена во время 44-дневной войны, вооруженные силы сокращены, государство не может платить пенсии. В таком случае, какую новую войну может начать Армения ?!

Реваншистам следует знать, что Азербайджан продолжает повышать профессионализм своей армии, основываясь на опыте 44-дневной войны, во время которой, кстати говоря, он использовал лишь часть своего военного потенциала. В то время как Армения объявила о полной мобилизации в стране, в нашей стране была объявлена частичная мобилизации, и даже не все призванные были вовлечены в боевые действия, так как в этом не было необходимости. В боях использовалась лишь часть боевой техники. Другими словами, армянская армия была уничтожена лишь частично задействованной армией Азербайджана.

Азербайджанское государство и в дальнейшем будет наращивать численность и повышать профессионализм своей армии, оснащать ее новым и современным вооружением. Для этого у Азербайджана есть широкие возможности и экономическая база. Как сказал Президент Ильхам Алиев, "железный кулак" всегда наготове и вновь раздавит врага, если армянский фашизм вздумает поднять голову. Армяне должны помнить, что их реваншистские идеи – всего лишь химера, и это может стать их концом", – подчеркнула Афет Гасанова.

Депутат добавила, что страны, которые стремились к реваншу после проигранной войны, терпели крах, неся еще больше жертв.

"В истории есть множество примеров этому. Если и Армения будет придерживаться таких взглядов, то она вновь понесет тяжелые потери. Лучший способ для Армении – отказаться от этих абсурдных претензий и взять курс на добрососедство, сотрудничество и участие в экономических проектах", – подытожила Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)