Уголовное дело в отношении лица, озвучивавшего незаконные призывы на YouTube вместе с Габилем Мамедовым, отправлено в суд

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, в ходе оперативно-следственных мероприятий возникли основательные подозрения в том, что Ниямеддин Ахмедов вместе со своим знакомым Мамедовым Габилем Амрах оглу, который в попытке уклониться от ответственности за совершенное преступление 22 мая 2017 года покинул Азербайджан и скрывался в Германии, делал в видеохостинге YouTube открытые призывы к активному неповиновению законным требованиям властей и массовым беспорядкам, направленным на насильственное изменение конституционного строя в нашей стране, передает во вторник Trend со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

Ниямеддин Ахмедов был привлечен к уголовной ответственности по статьям 214-1 (Финансирование терроризма), 28,281.2 (Подготовка к публичным призывам, направленным против государства) и 233-1.2.1 (Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, ношение и передача или продажа другому лицу предметов, включение которых в гражданский оборот не допускается законом (исключенных из гражданского оборота)) УК Азербайджана, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие по уголовному делу было завершено и для дальнейшего рассмотрения направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)