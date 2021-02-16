Джейхун Байрамов обсудил с представителями ОБСЕ заявления по Карабаху

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем Действующего председателя ОБСЕ в формате видеоконференции.

Как сообщает Trend со ссылкой на управление пресс-службы МИД, министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился 16 февраля с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Российская Федерация), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шаффером (США) и личным представителем Действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком в формате видеоконференции.

На встрече стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Была подчеркнута важность восстановления доверия для обеспечения прочного мира и безопасности в регионе и осуществления мирного сосуществования в спокойное время.

(Редактор: Наталья Кочнева)