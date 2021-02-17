Заявления о том, что рост случаев COVID-19 в Армении вызван военными действиями - попытка политизации науки - The Lancet

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские медики опровергли заявления армян о том, что рост случаев COVID-19 в Армении связан с событиями Второй карабахской войны, передает в среду Trend.

В статье в независимом медицинском научном журнале The Lancet под названием «Нагорно-карабахский конфликт и политизация науки» авторы пишут, что эти заявления являются попыткой политизировать научные данные путем искажения статистики COVID-19 и фактов, а также упущения важного контекста.

Они отмечают, что основными причинами роста числа случаев COVID-19 во всем мире с начала сентября 2020 года являются более холодные погодные условия, более частое пребывание людей в закрытых помещениях, а также возобновление деятельности предприятий и школ.

«Хотя военный конфликт может усугубить ситуацию с пандемией, резкий рост числа ежедневно регистрируемых случаев COVID-19 предшествовал Второй Карабахской войне. Это было также зафиксировано в Грузии, стране, соседней с Азербайджаном и Арменией и не вовлеченной в военные действия», - пишут авторы.

Они также отмечают, что их всех как профессионалов в области здравоохранения объединяет вера в ценность человеческой жизни.

«Политизация науки в результате этноцентрических взглядов подрывает положительное влияние науки на нашу жизнь. Совершенно необходимо, чтобы все мы стремились к укреплению мира и предотвращению военных конфликтов, не используя науку в политических целях», - заявляют авторы статьи.