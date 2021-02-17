Минометные батареи армии Азербайджана провели боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2021-й год, в учебных центрах и на полигонах с расчетами минометных батарей проводятся учебные тренировки с боевой стрельбой.

Как передает в среду Trend со ссылкой на министерство, личный состав выполняет нормативы по развертыванию и занятию огневых позиций на местности, обнаружению целей, корректированию огня, а также быстрой смене огневых позиций.

Военнослужащие также выполняют задачи по поражению из минометов целей, расположенных на разных расстояниях.

Учебные тренировки продолжаются.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)