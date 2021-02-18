26 февраля объявлено Днем памяти жертв Ходжалы еще в одном американском городе

БАКУ /Trend/ - Мэр американского города Скоки (штат Иллинойс) Джордж Ван Дусен подписал декларацию в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида, сообщает в четверг Trend.

В декларации, адресованной членам Азербайджанского центра США по штатам Среднего Запада и азербайджанской общине штата Иллинойс, говорится, что в рамках военной агрессии, начатой Арменией против Азербайджана в 1988 году, и проводимой ею политики этнической чистки против азербайджанского народа армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года совершили геноцид в городе Ходжалы, и подвергли резне мирное население, пытавшееся покинуть оккупированный город. В результате армянскими военными были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Некоторые эксперты называют Ходжалинскую трагедию «азербайджанской Сребреницей».

Отмечается, что в 1993 году были приняты резолюции СБ ООН №822, 853, 874 и 884, требующие немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Особо подчеркивается поддержка территориальной целостности Азербайджана Генассамблеей ООН, Европарламентом, ПАСЕ, ОБСЕ, Государственным департаментом США и Белым домом.

В декларации говорится, что с учетом всех этих фактов мэр Скоки Джордж Ван Дусен объявил 26 февраля 2021 года Днем памяти жертв Ходжалинского геноцида в городе Скоки.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 – взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)