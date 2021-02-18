В Украине предпринято обращение по поводу признания Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - Глава Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины и сопредседатель Рады азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов и депутат Верховной Рады, заместитель председателя депутатской группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Азербайджаном Людмила Марченко направили обращение на имя министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова по вопросу признания геноцида азербайджанцев в Ходжалы, передает Trend в четверг со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

«Одним из трагических моментов стала ночь с 25 на 26 февраля 1992-го года, когда армянские военные отряды атаковали азербайджанский город Ходжалы, в результате чего были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка и 106 женщин, 487 человек были искалечены, 150 человек пропали без вести, 1275 жителей, в основном пожилые люди, дети и женщины попали в плен, где против них применялись ужасные издевательства, пытки и надругательства, а город с населением более 7000 человек был разрушен», - говорится в обращении.

Авторы обращения особо подчеркивают, что характер и масштабы преступлений против населения города Ходжалы четко подпадают под действие Конвенции «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него», принятой резолюцией 260 Генеральной ассамблеи ООН 09.12.1948 г., где закреплены правовые основания признания геноцида. Парламент Азербайджанской Республики обратился к ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совету Европы, Парламентской ассамблеи Совета Европы и другим международным организациям с просьбой признать указанное преступления, совершенное армянскими шовинистами и сепаратистами, геноцидом азербайджанцев.

"На сегодня законодательные органы многих стран, в том числе Организация исламского сотрудничества, приняли парламентские акты о признании геноцида в Ходжалы", - говорится в документе.

Учитывая это, авторы обращения просят вынести на голосование пленарного заседания Верховной Рады Украины постановление об осуждении событий 26-го февраля 1992-го года в г. Ходжалы Азербайджанской Республики и признании этих событий геноцидом азербайджанского населения.