Авиасредства ВВС Азербайджана выполняют практические полеты (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2021 год проводятся учебно-тренировочные полеты авиационных средств Военно-воздушных сил Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В рамках тренировок, проводимых с целью совершенствования боевых навыков военных пилотов, летчики боевой авиации ВВС выполняют первые практические полеты в дневное и ночное время.
В ходе учений пилоты также проводят воздушную разведку с определением координат наземных целей условного противника.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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