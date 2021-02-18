Авиасредства ВВС Азербайджана выполняют практические полеты (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2021 год проводятся учебно-тренировочные полеты авиационных средств Военно-воздушных сил Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В рамках тренировок, проводимых с целью совершенствования боевых навыков военных пилотов, летчики боевой авиации ВВС выполняют первые практические полеты в дневное и ночное время.

В ходе учений пилоты также проводят воздушную разведку с определением координат наземных целей условного противника.

(Текст: Кямаля Сеидова)