Будет проведена работа по созданию Совета генпрокуроров тюркоязычных стран – Генпрокурор Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Считаю, что наш визит был достаточно успешным.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал находящийся с визитом в Турции Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Он сообщил, что в ходе визита были проведены обсуждения по вопросам расширения сотрудничества между правоохранительными органами Азербайджана и Турции, в частности с Генеральной прокуратурой Верховного суда Турции.

"На встречах обсуждались актуальные вопросы, были приняты важные решения. Как вы знаете, в рамках визита нашу делегацию принял Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В ходе встречи с Президентом Турции мы озвучили те предложения, которые обсуждали на проведенных встречах. Считаем, что на новом этапе есть достаточно оснований для дальнейшей интенсификации отношений между прокуратурами Азербайджана и Турции. Это в первую очередь связано с итогами Второй карабахской войны и нашей последующей деятельностью.

Мы решили и дальше развивать наши отношения как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Мы договорились с моим коллегой Генеральным прокурором Турции Бекиром Шахином о проведении работы по созданию Совета генпрокуроров тюркоязычных стран и организации ежегодной общей конференции членов этого совета. Считаем, что это крайне важный вопрос. Разумеется, обсуждались сотрудничество по конкретным уголовным делам, вопросы экстрадиции. Полагаю, наше плодотворное сотрудничество служит интересам и двух наших государств, и народов, а также прокуратур обеих стран", – добавил Кямран Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)