Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прошла встреча.
Как передает Trend, об этом в четверг сообщили в Администрации Президента Турции.
Отметим, что вчера начался визит премьер-министра Азербайджана Али Асадова в Турцию.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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