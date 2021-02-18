Видеокадры из села Алиагалы Агдамского района (ВИДЕО)

Политика 18 февраля 2021 15:42 (UTC+04:00)
Видеокадры из села Алиагалы Агдамского района (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Алиагалы Агдамского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ведомство.

Представляем эти кадры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)

Видеокадры из села Алиагалы Агдамского района (ВИДЕО) - Gallery Image
Видеокадры из села Алиагалы Агдамского района (ВИДЕО) - Gallery Image
Видеокадры из села Алиагалы Агдамского района (ВИДЕО) - Gallery Image
Видеокадры из села Алиагалы Агдамского района (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Видеокадры из села Алиагалы Агдамского района (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Видеокадры из села Алиагалы Агдамского района (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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