Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 200-летнего юбилея Ашуга Алескера
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о проведении 200-летнего юбилея Ашуга Алескера.
Согласно документу, министерство культуры совместно с Национальной Академией Наук Азербайджана и министерством образования с учетом предложений Союза Ашугов Азербайджана подготовят и осуществят план мероприятий по проведению 200-летнего юбилея Ашуга Алескера.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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