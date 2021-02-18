Состоялся телефонный разговор между Президентами Турции и России

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом России Владимиром Путиным, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Главы государств обсудили различные аспекты турецко-российских отношений.

Президент Турции отметил, что российские и турецкие специалисты могут встретиться со своими азербайджанскими коллегами для строительства предусмотренных в соглашениях от 11 января транспортных коридоров.

Помимо этого, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Совместный Мониторинговый центр в Агдаме успешно выполняет свои функции.

Глава турецкого государства подчеркнул необходимость продолжения совместных усилий по соблюдению режима прекращения огня.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)