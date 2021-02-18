После победы в Отечественной войне для Азербайджана начинается новый период – премьер-министр

БАКУ /Trend/ - После исторической победы в Отечественной войне для Азербайджана начинается новый период.

Об этом выступая на Турецко-Азербайджанском бизнес-форуме в столице Турции Анкаре сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что для восстановления и развития освобожденных от оккупации территорий разработана стратегия.

"Как и говорил Президент Азербайджана, наша цель – сделать Карабах одним из самых красивых регионов мира. Реставрационные работы уже начались, и нашими первыми партнерами снова стали наши турецкие братья. Следует отметить, что турецкие компании уже приступили к реализации инфраструктурных проектов", – подчеркнул Али Асадов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)