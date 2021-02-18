Между Азербайджаном и Турцией подписано 11 соглашений
БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Турцией подписано 11 соглашений.
Как сообщает в четверг Trend, документы подписаны в рамках проводимого сегодня в Анкаре Турецко-Азербайджанского бизнес-форума.
Соглашения предусматривают развитие сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в экономической, торговой и других сферах.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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