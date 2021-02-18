Премьер-министр Али Асадов встретился с председателем Великого национального собрания Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках визита в Турцию встретился с председателем Великого национального собрания этой страны Мустафой Шентопом.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.

(Редактор: Наталья Кочнева)