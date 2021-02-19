Сегодня состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Сегодня Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана проведет очередное заседание в новом составе, сообщает в пятницу Trend.
На заседании будут рассмотрены обращения в связи с помилованием.
Отметим, что первое заседание Комиссии в новом составе было проведено 16 февраля, и уже рассмотрено свыше 100 обращений.
До праздника Новруз Комиссия планирует завершить рассмотрение поступивших обращений.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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