Сегодня состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана проведет очередное заседание в новом составе, сообщает в пятницу Trend.

На заседании будут рассмотрены обращения в связи с помилованием.

Отметим, что первое заседание Комиссии в новом составе было проведено 16 февраля, и уже рассмотрено свыше 100 обращений.

До праздника Новруз Комиссия планирует завершить рассмотрение поступивших обращений.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)