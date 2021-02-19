Виновные в Ходжалинском геноциде должны быть привлечены к ответственности - Парламентская группа Эстония-Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Парламентская группа Эстония-Азербайджан выразила искренние соболезнования азербайджанскому народу в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида, сообщает Trend со ссылкой на заявление группы.

«Мы разделяем боль азербайджанского народа в связи с Ходжалинской резней, которая стала причиной массового убийства более 600 ни в чем не повинных мирных жителей, в том числе детей, женщин и стариков», - говорится в заявлении.

«Мы самым решительным образом осуждаем преступления против человечности, совершенные против гражданского населения Азербайджана в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Виновные в этом массовом убийстве должны быть привлечены к ответственности», - говорится в заявлении.

«Мы приветствуем прекращение всех военных действий между Арменией и Азербайджаном в Нагорно-Карабахском регионе. Мы выражаем поддержку усилиям Азербайджана по обеспечению прочного мира, интеграции и развития освобожденных территорий», - говорится в заявлении.

(Редактор: Наталья Кочнева)