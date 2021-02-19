После 30-летней оккупации мы испытали радость освобождения Нагорного Карабаха - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - После 30-летней оккупации мы испытали радость освобождения Нагорного Карабаха.

Об этом говорится в письме Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, адресованном участникам Метеорологического форума тюркского мира, сообщает в пятницу Trend.

Президент Турции поздравил азербайджанский народ с победой в 44-дневной Отечественной войне: «Война в Нагорном Карабахе и пандемия коронавируса в очередной раз продемонстрировали важность единства, солидарности и сплоченности тюркского мира - от обороны до дипломатии, от здравоохранения до сельского хозяйства, от туризма до энергетики».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)