После 30-летней оккупации мы испытали радость освобождения Нагорного Карабаха - Эрдоган
БАКУ /Trend/ - После 30-летней оккупации мы испытали радость освобождения Нагорного Карабаха.
Об этом говорится в письме Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, адресованном участникам Метеорологического форума тюркского мира, сообщает в пятницу Trend.
Президент Турции поздравил азербайджанский народ с победой в 44-дневной Отечественной войне: «Война в Нагорном Карабахе и пандемия коронавируса в очередной раз продемонстрировали важность единства, солидарности и сплоченности тюркского мира - от обороны до дипломатии, от здравоохранения до сельского хозяйства, от туризма до энергетики».
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
Лента новостей
Развитие конкурентоспособного сельхозсектора в Азербайджане принесет заметную выгоду агробизнесу - ВБ
Подорвавшийся на мине гражданин дважды задерживался за незаконный въезд на освобожденные территории - МВД Азербайджана
Новые реалии в регионе открывают большие возможности для предпринимателей Азербайджана и Турции - министр
Довести объем торгового оборота между Азербайджаном и Турцией до $15 млрд - одна из главных целей - турецкий министр