Проходит очередное заседание Комиссии по вопросам помилования
БАКУ /Trend/ - Началось очередное заседание в новом составе Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Trend, в ходе заседания будут рассмотрены обращения в связи с помилованием.
Отметим, что первое заседание Комиссии в новом составе состоялось 16 февраля, было рассмотрено более 100 обращений. Планируется до праздника Новруз рассмотреть поступившие в комиссию обращения и принять по ним решения.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев, Редактор: Надир Насиров)
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