Сумгайытские погромы были совершены советскими властями, а не Азербайджаном - признание Паруйра Айрикяна

БАКУ/Trend/ - Сумгайытские погромы 1988 года были организованы советскими властями, а не Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом сказал лидер Объединения «Национальное самоопределение» (ОНС) Паруйр Айрикян.

Напомним, что в 2013 году накануне президентских выборов в Армении на Паруйра Айрикяна, который тоже баллотировался на пост главы государства, было совершено покушение.

Сам Айрикян заявлял, что покушение на него организовало бывшее КГБ: «Это те самые силы, которые организовали резню в Сумгайыте».

А до этого, еще в 1988 году, Айрикян обвинил власти СССР в армянских погромах в Сумгайыте, и за это был лишен гражданства и выслан в Эфиопию.

«Они устроили Сумгайытские погромы и обвинили в этом азербайджанский народ. Конечно же, они не могли сказать, что эти события организовали силы КГБ. Они хотя бы могли обвинить в этом криминальные элементы. Но нет, наоборот, они преподнесли эти погромы как деяния азербайджанского народа, и даже азербайджанского государства, тогда как в 1988 году Азербайджана как независимого государства не существовало. Тогда была советская система, деятельность которой была под полным контролем КГБ. Доказательством того, что все это было организовано именно властями СССР, был тот факт, что после этого события все лица армянской национальности были высланы в Армению. Подобные события они планировали и в Армении», – сказал он.

(Редактор: Надир Насиров)