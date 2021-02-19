На заседании ООН говорилось об армянском вандализме

БАКУ /Trend/ - В период оккупации Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и семи прилегающих районов Армения совершила акт вандализма на этих территориях, уничтожив или изменив культурное и религиозное наследие Азербайджана - мечети, святыни, церкви и кладбища были снесены или превращены в хлев, интерьер и внешний вид памятников, принадлежащих исторической Кавказской Албании, были изменены и григорианизированы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе организованной в штаб-квартире ООН встречи в формате видеоконференции Экономического и Социального Совета организации на тему "Новый взгляд на равенство: устранение расизма, ксенофобии и дискриминации для всех в рамках десятилетней деятельности в области Целей устойчивого развития" с участием министров сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, неслучайно ряд иностранных журналистов назвал эти населенные пункты, ставшие жертвами армянского вандализма, "городами-призраками" и "маленькой Хиросимой".

Мубариз Гурбанлы подчеркнул, что на освобожденных от армянской оккупации землях в результате завершившейся победой Азербайджана 44-дневной войны запущен процесс восстановления историко-религиозных памятников, подвергшихся вандализму со стороны Армении.

Глава Госкомитета отметил, что Армения попыталась представить конфликт в религиозном свете, привлекая в войну священнослужителей, и тем самым добиться сострадания со стороны христианского мира. В Азербайджане в мире и гармонии проживают мусульмане, христиане, евреи и приверженцы других религий, а также более 30 000 армян, Армянская апостольская церковь в центре Баку находится под защитой государства.

В конце своего выступления председатель Госкомитета подчеркнул важность обеспечения единства и гармонии, которые религии в настоящее время вносят в жизнь людей, а также значимость критики религиозных лидеров против расовой, религиозной дискриминации, экстремизма и сепаратизма.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)