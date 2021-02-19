Тренировки минометных батарей азербайджанской армии с боевой стрельбой продолжаются (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки на 2021-й год, в учебных центрах и на полигонах армии Азербайджана продолжаются учебные тренировки с боевой стрельбой с расчетами минометных батарей, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны.
Личный состав выполняет нормативы по развертыванию и занятию огневых позиций на местности, обнаружению целей, корректированию огня, а также быстрой смене огневых позиций.
Военнослужащие также отрабатывают задачи по поражению из минометов целей, расположенных на разных расстояниях.
Учебные тренировки продолжаются.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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