Продолжается процесс документирования последствий армянской агрессии – Генпрокурор Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Как во время Отечественной войны, в которой мы одержали великую победу, так и в послевоенный период органы прокуратуры осуществляют деятельность по разоблачению агрессивной сущности Армении на международной арене. В связи с этим, для обеспечения судебного преследования Армении на международной арене продолжается сбор необходимых доказательств по уголовным делам, возбужденным в связи с агрессией Армении, а также проводится документирование ее последствий.

Об этом в интервью журналу "Милли Меджлис" сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Он сообщил, что работа в связи с этим ведется в двух направлениях: "Первое направление – это уголовное преследование, а второе – предъявление соответствующих требований о компенсации вне уголовного преследования. Направление вне уголовного преследования более широко охватывает не только фактический ущерб, нанесенный вооруженными силами Армении, но также потерю доходов и другие подобные проблемы".

Генпрокурор отметил, что для определения ущерба, нанесенного агрессией Армении в войне, начавшейся 27 сентября 2020 года, следователи прокуратуры осматривают все разрушенные и поврежденные здания и сооружения, а результаты документируются в соответствующем порядке.

"Таким образом, с учетом мер безопасности на территориях, освобожденных победоносной армией Азербайджана под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, продолжается осмотр культурных, религиозных и других объектов, а также сбор соответствующих доказательств", – добавил Кямран Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)