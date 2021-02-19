В Лачине организована встреча с солдатами (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В соответствии с годовым планом мероприятий в целях повышения боеготовности военнослужащих и организации эффективного досуга Группа пропаганды и агитации Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона провела мероприятия с личным составом воинских частей, дислоцированных в Лачинском районе, передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны.
В ходе встреч военнослужащим были доставлены письма, написанные гражданами в рамках проекта "Письмо солдату", личному составу были показаны военно-патриотические фильмы.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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