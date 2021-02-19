На заседании Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана рассмотрено свыше 100 обращений

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, в ходе заседания было рассмотрено свыше 100 обращений.

Отметим, что первое заседание Комиссии в новом составе состоялось 16 февраля, было рассмотрено более 100 обращений. Планируется до праздника Новруз рассмотреть поступившие в комиссию обращения и принять по ним решения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)