МИД Азербайджана ответил на заявление МИД Армении (ВЕРСИЯ 2)

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БАКУ /Trend/ - Пресс-служба МИД Азербайджана распространила заявление по поводу заявления МИД Армении, в котором оправдывается агрессивный сепаратизм радикальных армянских националистов в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, передает Trend в субботу со ссылкой на МИД Азербайджана.

Как отмечается, заявление МИД Армении в поддержку незаконного постановления от 20 февраля 1988 г., положившего начало агрессивному сепаратизму радикальных армян Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР (НКАО), является показателем того, что Армения все еще далека от ответственных отношений и их установления на основе верховенства закона.

МИД Азербайджана напоминает, что это "постановление" противоречило Конституции СССР, Закону 1981 года об НКАО, а также всем другим соответствующим нормативным правовым актам. «Поддержка Арменией агрессивных армянских сепаратистов, а также их открытые территориальные претензии и агрессивная политика в отношении Азербайджана привели к многолетней военной оккупации, кровавым этническим чисткам, нарушениям фундаментальных прав одного миллиона человек и большим разрушениям. Эта ситуация серьезно препятствовала устойчивому развитию, миру, безопасности и прогрессу в регионе на протяжении многих лет. В то время как восстановлено международное право, устранен фактор оккупации и достигнута договоренность о прекращении военных действий, новые провокационные заявления официального Еревана являются признаком деструктивного мышления руководства Армении. Мы решительно осуждаем разжигание вражды армянской стороной вместо принятия в соответствии с ее обязательствами практических шагов по нормализации отношений между двумя странами и обеспечению мирного сосуществования в регионе. Такой подход не имеет будущего и является не более чем шагом армянского народа по направлению к пропасти».