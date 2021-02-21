В штате Юта открылась выставка, посвященная 29-ой годовщине Ходжалинского геноцида (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В американском штате Юта открылась выставка, посвященная 29-ой годовщине Ходжалинского геноцида, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Выставку при поддержке Госкомитета организовал представитель азербайджанской общины в штате Юта Фаиг Сафарли под открытым небом перед Капитолием в центре Солт-Лейк-Сити.

На выставке была размещена информация и продемонстрированы фотографии, отображающие массовое убийство мирных жителей Азербайджана армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года во время оккупации города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, ранены 487 человек, включая 76 детей, 1275 человек были взяты в плен, о судьбе 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.

Выставка привлекла внимание проходящих мимо местных жителей. Посмотрев фотографии, они получили подробную информацию о Ходжалинской трагедии. Губернатор Юты Спенсер Кокс был среди тех, кто заинтересовался выставкой. Он сообщил нашим соотечественникам, что ему известно о том, что губернатор штата Миннесота Тим Джеймс Уоллес подписал декларацию об объявлении 26 февраля Днем Азербайджана.

Выставка будет проводиться до 26 февраля в различных частях Солт-Лейк-Сити.