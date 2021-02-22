Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - Уполномоченная (Омбудсмен) по правам человека Сабина Алиева распространила заявление в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на Аппарат Омбудсмена.