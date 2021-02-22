Утвержден состав Наблюдательного совета ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство"
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета закрытого акционерного общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".
Согласно распоряжению, в состав Наблюдательного совета входят:
председатель Наблюдательного совета
Самир Шарифов - министр финансов Азербайджана
члены Наблюдательного совета:
Рахман Гумматов - заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана
Метин Эйнуллаев - председатель правления Азербайджанского инвестиционного холдинга, заместитель начальника Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана
Заур Гурбанов - заместитель Главного исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга
Вугар Меджидли - заведующий отделом финансирования экономических отраслей Аппарата министерства финансов Азербайджана.