Внесено изменение в распоряжение о создании ЗАО "AzerGold"

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана № 1047 от 11 февраля 2015 года "О создании ЗАО "AzerGold".

В соответствии с распоряжением, 3-я часть и пп.4.1 – 4.3 данного распоряжения будут в нижеследующей редакции:

3. Осуществление полномочий общего заседания Общества поручается нижеследующим лицам;

3.1. Президенту Азербайджана;

3.1.1. Реорганизация и ликвидация Общества;

3.1.2. Назначение на должность и освобождение от должности членов Наблюдательного совета Общества и исполнительных органов, в том числе руководителей;

3.2. Азербайджанскому инвестиционному холдингу с согласования с Президентом Азербайджана;

3.2.1. Утверждение устава и структуры Общества, установление размера уставного капитала;

3.2.2. Утверждение годовых отчетов, финансовых отчетов Общества, распределение доходов и убытков;

3.2.3. Утверждение дивидендовой политики Общества;

3.2.4. Принятие решения о выпуске ценных бумаг Общества.