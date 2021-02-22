В Азербайджане будет разработан закон "О деятельности по разминированию"

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал Распоряжение "Об обеспечении выполнения Указа Президента Азербайджана "Об обеспечении деятельности Агентства Азербайджана по разминированию".

Как сообщает в понедельник Trend, министерство юстиции при согласовании с Агентством Азербайджанской Республики по разминированию и другими соответствующими государственными органами (юридическими лицами государства), которые будут определены в процессе реализации, в двухмесячный срок представит Кабинету министров предложения по приведению нормативно-правовых актов Кабмина с Указом "Об обеспечении деятельности Агентства Азербайджана по разминированию".

Агентство по разминированию при согласовании с министерством экономики, министерством финансов и другими соответствующими государственными органами (юридическими лицами государства), которые будут определены в процессе реализации, обеспечит оценку государственного имущества, переданного на баланс Агентства, и представит Кабинету министров в месячный срок предложения по их учету в своем уставном фонде.

Агентство по разминированию при согласовании с министерством юстиции, министерством экономики, министерством финансов, министерством обороны и другими соответствующими государственными органами (юридическими лицами государства), которые будут определены в процессе реализации, с учетом международного опыта в течение двух месяцев подготовит и представит Кабинету министров проект Закона Азербайджанской Республики "О деятельности по разминированию".

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)