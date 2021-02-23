Обнародована программа первого заседания министров энергетики стран Тюркского совета

БАКУ /Trend/ - Первое заседание министров энергетики стран Тюркского совета состоится 24 февраля 2021 года в онлайн формате, сообщает Trend со ссылкой на Тюркский совет.

Организатором мероприятия будет министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, который выступит на встрече со вступительным словом наряду с генеральным секретарем Тюркского совета Багдадом Амреевым.

Затем последуют заявления министров энергетики стран-членов и государств-наблюдателей: министра энергетики Казахстана Нурлана Ногаева, министра энергетики и промышленности Кыргызстана Кубанычбека Турдубаева, министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Дёнмез, министра энергетики Узбекистана Алишера Султанова, государственного секретаря по энергетической политике при Министерстве инноваций и технологий Венгрии Аттилы Штайнера.

Министры оценят существующее многостороннее энергетическое сотрудничество, обсудят возможности сотрудничества в области развития и диверсификации энергетических маршрутов, а также улучшение внутрирегиональных энергетических связей между странами-членами и странами-наблюдателями.

Участники встречи обменяются также мнениями по:

- благоприятной среде и инвестиционном климате для ускоренного развития возобновляемых источников энергии;

- обмену передовым опытом и знаниями в области энергоэффективности и передовых энергетических технологий;

- созданию зарубежных каналов сбыта нефтехимической продукции, производимой в государствах-членах;

- обмену опытом в развитии экологически чистого общественного транспорта, такого как газовые автомобили и электромобили;

- возможностям для создания совместного предприятия в области нефтяного инжиниринга между государствами-членами.

Первое заседание Рабочей группы по энергетике Тюркского совета состоится 23 февраля 2021 года в виртуальном формате перед встречей министров.

(Автор: Наргих Садыхова. Редактор: Надир Насиров)