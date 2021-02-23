Еще 3 муниципалитета Италии приняли документы в поддержку Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Муниципалитет Соверато итальянской провинции Катандзаро, муниципалитет Фоссачезия провинции Кьети и муниципалитет Санте-Мария провинции Л'Акулья приняли документы, призывающие к уважению суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности признанных на международном уровне границ Азербайджана и дальнейшему укреплению азербайджано-итальянского стратегического партнерства, сообщает во вторник Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Италии.

В документах подчеркивается, что Нагорный Карабах признанная на международном уровне территория Азербайджана, что в начале 1990-х гг. Армения оккупировала 7 прилегающих к Карабахскому региону азербайджанских районов, насильно изгнав из Нагорного Карабаха и этих районов всех азербайджанцев.

В документах также выражается солидарность с людьми, пострадавшими от конфликта, подчеркивается, что должно быть обеспечено право азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев на возвращение в родные края.

Итальянские муниципалитеты акцентирую внимание на то, что официальная Италия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана, ссылаясь на Совместную декларацию по усилению стратегического партнерства между двумя странами, подписанную во время государственного визита Президента Азербайджана в Италию.

В документах, со ссылкой на вышеуказанную Декларацию, также отмечено, что между стратегическими партнерами – Азербайджаном и Италией – существует широкое сотрудничество и взаимная поддержка в политической, экономической, энергетической, культурной и других сферах, а также в областях технологий, здравоохранения, обороны и транспорта.

Отметим, что подобные документы приняли около 20 городов и муниципалитетов Италии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)