Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 23 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в видеоформате сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви Исмаила Серагельдина.
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Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви (ФОТО)
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