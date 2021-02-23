Венгерские компании готовы участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Двусторонние экономические связи между Азербайджаном и Венгрией, основанные на дружественных отношениях, развиваются из года в год, и при этом наблюдается стабильный рост товарооборота, включая импорт и экспорт. Как результат взаимного интереса и усилий следует ожидать, что в ближайший период можно будет наблюдать значительное расширение этих связей.

Как передает во вторник Trend об этом на встрече с послом Венгрии в Азербайджане Виктором Седеркеньи сказал министр труда и социальной защиты населения, азербайджанский сопредседатель Совместной Комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией Сахиль Бабаев.

Подчеркнув, что азербайджанская армия во главе с Верховным Главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым освободила наши территории от армянской оккупации, Сахиль Бабаев добавил, что на этих разрушенных оккупантами землях уже начаты масштабные восстановительные работы.

Министр отметил, что готовность венгерских компаний присоединиться к созидательному процессу на освобожденных территориях вызывает удовлетворенность. Он напомнил состоявшуюся в прошлом месяце встречу с венгерским сопредседателем Совместной Комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией, министром иностранных дел и торговли Петером Сийярто, на которой этот вопрос также обсуждался. Согласно полученной информации, этим компаниям была открыта кредитная линия на сумму более 100 миллионов долларов от EXIM Bank.

По словам Сахиля Бабаева, выделение правительством Венгрии грантов для работ по разминированию освобожденных территорий Азербайджана является проявлением дружественного отношения.

Министр в качестве следующего позитивного шага в сотрудничестве отметил подписание нового контракта с венгерской авиакомпанией Wizz Air, добавив, что после снятия ограничений из-за пандемии полеты между Азербайджаном и Венгрией будут возобновлены.

Посол Венгрии Виктор Седеркеньи в свою очередь заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Азербайджана и намерена расширить двусторонние связи. Он также отметил, что сотрудничество между Венгрией и Азербайджаном неизменно развивается.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений между двумя странами, деятельности двусторонней Комиссии, созидательных проектах на освобожденных территориях.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)