Президент Ильхам Алиев: Я всякий раз привлекал внимание к конфликту, несправедливости, нарушению международного права

БАКУ/Trend/- Как вы помните, во время регулярных форумов Международного центра Низами Гянджеви я, обращаясь к аудитории, всякий раз привлекал внимание к конфликту, несправедливости, нарушению международного права.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с сопредседателем Международного центра Низами Гянджеви Исмаилом Серагельдином.

«Сейчас ситуация изменилась. Азербайджан восстановил международное право, фактически создал в регионе и мире новые реалии. Считаю, что для использования возможности установления долгосрочного мира и стабильности в регионе сейчас многое будет зависеть от правильной оценки данных реалий странами региона, крупными государствами. Думаю, что в настоящее время Азербайджан действительно демонстрирует готовность закрыть страницу вражды, ненависти, противостояния и строить будущее для региона. По существу мы уже приступили к этому. Мы приступили к работам по реконструкции, реализации проектов, которые будут полезными для всех стран региона и в результате – для стабильности и прогнозирования.

Поэтому считаю, что есть необходимость в том, чтобы все мы - правительства и международные организации - оценили новые реалии и спланировали свои шаги с тем, чтобы сосредоточить внимание на позитивных возможностях сотрудничества и сосуществовании в условиях мира»,- сказал глава государства.