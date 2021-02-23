Президент Ильхам Алиев: Азербайджан верен своим обязательствам

БАКУ/Trend/- Азербайджан верен своим обязательствам.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с сопредседателем Международного центра Низами Гянджеви Исмаилом Серагельдином.

«Во время войны мы вели себя очень достойно и правильно, соблюдая международные нормы и правила. Считаю, что после войны мы демонстрируем очень конструктивный подход. Думаю, что эти реалии будут долгосрочными.

Мир, которого годами ждал наш регион, установился, и он должен быть долгосрочным. Уверен, что в деятельности Центра вы также будете уделять внимание этим возможностям, возможностям послевоенного развития, постконфликтной ситуации»,- сказал Президент Ильхам Алиев.