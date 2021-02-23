Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 23 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в видеоформате сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви Исмаила Серагельдина.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, приветствуя Исмаила Серагельдина, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Здравствуйте, господин Серагельдин. Очень рад вас видеть.

Исмаил Серагельдин: Господин Президент, это большая честь для меня. Благодарю Вас за организацию этой встречи.

Президент Ильхам Алиев: Очень рад, что вы приехали в Азербайджан. Глобальный форум, проведение которого планировалось в прошлом году, был отложен из-за пандемии. Это понятно. Но в то же время мне известно, что Международный центр Низами Гянджеви продолжал свою деятельность, безусловно, с учетом всех ограничений. Хотел бы выразить вам, госпоже сопредседателю Вайре Вике-Фрейберге и другим членам Правления Центра признательность за теплые письма, адресованные мне в связи с успешно проведенной Азербайджаном освободительной войной. Письма поддержки, направленные вами во время войны и после нее, ваша поддержка территориальной целостности Азербайджана высоко ценятся в нашей стране. Я весьма признателен за столь открытый, искренний, справедливый подход к вопросу освобождения наших земель.

Как вы помните, во время регулярных форумов Международного центра Низами Гянджеви я, обращаясь к аудитории, всякий раз привлекал внимание к конфликту, несправедливости, нарушению международного права. Сейчас ситуация изменилась. Азербайджан восстановил международное право, фактически создал в регионе и мире новые реалии. Считаю, что для использования возможности установления долгосрочного мира и стабильности в регионе сейчас многое будет зависеть от правильной оценки данных реалий странами региона, крупными государствами. Думаю, что в настоящее время Азербайджан действительно демонстрирует готовность закрыть страницу вражды, ненависти, противостояния и строить будущее для региона. По существу мы уже приступили к этому. Мы приступили к работам по реконструкции, реализации проектов, которые будут полезными для всех стран региона и в результате – для стабильности и прогнозирования. Поэтому считаю, что есть необходимость в том, чтобы все мы - правительства и международные организации - оценили новые реалии и спланировали свои шаги с тем, чтобы сосредоточить внимание на позитивных возможностях сотрудничества и сосуществовании в условиях мира.

Азербайджан верен своим обязательствам. Во время войны мы вели себя очень достойно и правильно, соблюдая международные нормы и правила. Считаю, что после войны мы демонстрируем очень конструктивный подход. Думаю, что эти реалии будут долгосрочными.

Мир, которого годами ждал наш регион, установился, и он должен быть долгосрочным. Уверен, что в деятельности Центра вы также будете уделять внимание этим возможностям, возможностям послевоенного развития, постконфликтной ситуации.

Нагорно-карабахский конфликт завершился. Он уже стал частью истории. Сейчас мы должны сосредоточиться на стоящих перед нами вопросах, в первую очередь, конечно, реконструкции, восстановлении территорий. Все уничтожено. Мы и представить себе не могли масштабы разрушений. В Агдаме, Физули, на других освобожденных территориях, в селах, городах не осталось ни одного здания. Все, в том числе исторические памятники, разрушены. Для проведения работ по реконструкции необходимо принять многочисленные меры. Разумеется, мы привержены этому делу, для этого у нас есть твердая воля и возможности.

Конечно, сейчас мы, как никогда, хотим, чтобы международное сообщество знало правду, потому что, считаю, что зарубежные дипломаты, представители международных медиа, посещая освобожденные от оккупации территории, действительно видят, в какое состояние приведены наши исторические, культурные памятники в результате оккупации. Те, кто оккупировал наши территории, все уничтожили. Надеюсь, что на очередном мероприятии Центра после пандемии у его членов также будет возможность посетить ряд освобождённых от оккупации территорий и, может быть, организовать там определенное мероприятие. Но это, конечно, часть нашего дальнейшего сотрудничества и обсуждений. Хочу еще раз выразить вам признательность за поддержку во время войны и после нее. Очень рад вновь видеть вас.

Исмаил Серагельдин: Большое спасибо, господин Президент, за эти прекрасные слова. Действительно, важнейшим вопросом повестки дня для меня было лично поздравить Вас с этим большим достижением, связанным с освобождением территорий Азербайджана от оккупации. Я обсуждал с моими коллегами в Правлении вопрос проведения без необходимости посещения, в видеоформате специального мероприятия, связанного с Вашим грандиозным заявлением об охране всех исторических памятников, независимо от того, к какой религии они относятся. Считаю, что это - очень важный вопрос, и, пригласив такие организации, как ЮНЕСКО, Всемирный фонд памятников, организации, занимающиеся охраной культурного наследия, мы можем заострить внимание на этом вопросе и привлечь их к обсуждениям, связанным с Вашим заявлением. Потому что это может стать для людей примером не только величия победителя, но и, как Вы сказали, его желания открыть новую страницу с целью поощрения мира в регионе. Один из путей решения данного вопроса может быть связан с вопросами культурного наследия. Это – вопросы, которые могут быть использованы некоторыми людьми для пробуждения интереса у всех сторон. Таким образом, выступив с таким важным заявлением, Вы предотвратили это, и считаю, что мы можем провести мероприятие, связанное с этим. В первую очередь, я действительно хочу поздравить Вас с этим историческим достижением. Это историческое достижение не было возможным даже для Вашего гениального отца Гейдара Алиева. Но его гениальный сын смог сделать это. Это действительно большое достижение.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о будущих планах Международного центра Низами Гянджеви и проведении Бакинского глобального форума.