Президент Ильхам Алиев поздравил нового премьер-министра Грузии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник направил новому премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили поздравительное письмо.

"Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю начала деятельности на посту Премьер-министра Грузии.

Азербайджан и Грузию соединяют традиционные отношения дружбы и добрососедства, имеющие глубокие исторические корни. Верю, что отношения плодотворного сотрудничества и стратегического партнерства между нашими странами и впредь будут динамично развиваться и расширяться в соответствии с волей двух народов, связанных друг с другом тесными узами.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Грузии", - говорится в поздравлении.