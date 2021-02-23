Президент Ильхам Алиев поздравил нового премьер-министра Грузии
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник направил новому премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили поздравительное письмо.
"Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю начала деятельности на посту Премьер-министра Грузии.
Азербайджан и Грузию соединяют традиционные отношения дружбы и добрососедства, имеющие глубокие исторические корни. Верю, что отношения плодотворного сотрудничества и стратегического партнерства между нашими странами и впредь будут динамично развиваться и расширяться в соответствии с волей двух народов, связанных друг с другом тесными узами.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Грузии", - говорится в поздравлении.
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