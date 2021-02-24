Сегодня состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана, сообщает в среду Trend
На заседании будут рассмотрены обращения о помиловании
Отметим, что Комиссия уже провела два заседания, на которых рассмотрела более 200 обращений.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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